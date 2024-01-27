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Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы Би-2

Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы Би-2

Участников группы «Би-2», арестованных в тайском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения местных властей и приговоренных к штрафу, в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.

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