Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы Би-2

Участников группы «Би-2», арестованных в тайском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения местных властей и приговоренных к штрафу, в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.