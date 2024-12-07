Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью против «Бешикташа»

После 13 матчей «Бешикташ» занимает в таблице 5-е место, команда Жозе Моуринью идет второй. Чемпионат Турции 15-й тур Бешикташ – Фенербахче Дата проведения 7 декабря, 19:00, «Водафон Парк» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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