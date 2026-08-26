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Добыча ускользнула прямо из лап двух котов

Добыча ускользнула прямо из лап двух котов

Кот поймал сороку и уже собирался унести добычу, но по дороге встретил рыжего соперника. Тот решил воспользоваться ситуацией и попытался отобрать птицу, однако в возникшей суматохе сорока получила шанс вырваться и улетела.

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