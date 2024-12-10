В Красном Селе автоледи на учебной машине врезалась в иномарку Кадры ДТП опубликовали в Telegram-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село.
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В Красном Селе автоледи на учебной машине врезалась в иномарку Кадры ДТП опубликовали в Telegram-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село.