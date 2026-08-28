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The Eurasia Daily news agency

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The main danger is mass characterization: characteristics of the Dan-T rocket

The main danger is mass characterization: characteristics of the Dan-T rocket

The editors of the Ukrainian edition of Insider figured out "what kind of new Dan-T missile is this, which the Russian Federation wants to produce 10 thousand at once.

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