В «Динамо» Мх не исключили, что Бердыев покинет клуб

Курбан Бердыев в скором времени может оставить пост главного тренера махачкалинского «Динамо». Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев не исключил, что в скором времени главный тренер команды Курбан Бердыев уйдет из клуба, но и не стал подтверждать такие новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии