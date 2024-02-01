В «Динамо» Мх не исключили, что Бердыев покинет клуб

Курбан Бердыев в скором времени может оставить пост главного тренера махачкалинского «Динамо». Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев не исключил, что в скором времени главный тренер команды Курбан Бердыев уйдет из клуба, но и не стал подтверждать такие новости.