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Царьград

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Трамп заставить Финляндию и Швецию выйти из НАТО по требованию России

Трамп заставить Финляндию и Швецию выйти из НАТО по требованию России

Финское издание сообщает о возможном возвращении альянса к границам 1997 года.Американский президент Дональд Трамп может выгнать из НАТО Швецию и Финляндию в рамках мирного соглашения по Украине.

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