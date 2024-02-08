«Неожиданный налёт»: ВС России неожиданно для врага прорвались в центр Авдеевки: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 8 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 8 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: На севере Авдеевки ВС РФ сумели продвинуться к железнодорожному мосту и в районе очистных сооружений коксохима.