CNBC: Путин чувствует себя уверенно в отношениях с союзниками в Центральной Азии

Как заявила обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт, президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на попытки Запада подорвать эти связи Москвы.
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