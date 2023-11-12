«Фабрика грез» начала работу

Американские актеры прекратили забастовку после заключения соглашения с Альянсом продюсеров кино и. Ричард Гир среди протестующих Zuma/ТАСС Американские актеры прекратили забастовку после заключения соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США.