Экс-глава МИД Украины оскорбил жителей восточной Германии

Проголосовавшие на местных выборах за «Альтернативу для Германии» восточные немцы – это плебс, привыкший жить на подачки.
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