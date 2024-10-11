Курс юаня резко упал до 13,6080

Курс юаня резко упал до 13,6080Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 13,6080, теряя 1,02% На одной из сторон всех купюр изображен портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна.
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