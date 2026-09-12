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Царьград

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Побег из тюрьмы не спас: организатор ограбления Доннаруммы получил 9 лет

Побег из тюрьмы не спас: организатор ограбления Доннаруммы получил 9 лет

Французский суд приговорил Ильяса Хербуша к девяти годам тюрьмы. Его признали организатором нападения на дом итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в Париже в июле 2023 года.

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