Я бы на месте чиновников не мелочился.

Наша позицияПолитикаЯ бы на месте чиновников не мелочился. Граждан Узбекистана могут освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина ТолстоброваКакая забота о мигран тах, слов нет. Стелиться скоро перед ними будут.ПЖПрохожий по жизниНе надо мелочиться. Сделать для всех стран дни открытых границ. Кроме праздничных дней. Тогда ни-ни, граница на замке.ВАВладимир АмосовНадо сначала сделать Россию Великой и Богатой, а народ счастливым, тогда можно и пускать и то по ВИЗАмКомментировать
Свежие комментарии