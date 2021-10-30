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  • Владимир Амосов
    Надо сначала сделать Россию Великой и Богатой, а народ счастливым, тогда можно и пускать и то по ВИЗАмЯ бы на месте чин...
  • Vladimir Lioubimcev
    А оно наше, это правительство?Зачем РФ даёт жит...
  • Vladimir Lioubimcev
    У меня ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ВОПРОС, как и у Ольги Скабеевой!!! Почему?!!Зачем РФ даёт жит...

Я бы на месте чиновников не мелочился.

Я бы на месте чиновников не мелочился.

Граждан Узбекистана могут освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию.

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Регина Толстоброва
Какая забота о мигран тах, слов нет. Стелиться скоро перед ними будут.
Прохожий по жизни
Не надо мелочиться. Сделать для всех стран дни открытых границ. Кроме праздничных дней. Тогда ни-ни, граница на замке.
Владимир Амосов
Надо сначала сделать Россию Великой и Богатой, а народ счастливым, тогда можно и пускать и то по ВИЗАм

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