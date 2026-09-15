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Царьград

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Особняк у Таврического сада подешевел на 150 млн рублей

Особняк у Таврического сада подешевел на 150 млн рублей

Особняк Спиридонова Н. В., являющийся объектом культурного наследия, выставлен на продажу со значительной скидкой.

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