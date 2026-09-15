Особняк у Таврического сада подешевел на 150 млн рублей

Особняк Спиридонова Н. В., являющийся объектом культурного наследия, выставлен на продажу со значительной скидкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Школьники Екатери...
- Зеленский "преусп...
- "Каждый двор — ка...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым