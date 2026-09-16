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Журналист Карлсон назвал Сибирь одним из самых прекрасных мест, где он бывал

Журналист Карлсон назвал Сибирь одним из самых прекрасных мест, где он бывал

Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом и заявил, что хотел бы вновь посетить страну.

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