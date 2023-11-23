Раненый российский офицер «Отважных» подбил танк во время боя с танком «Азова»* Ирэн ОрлонскаяВо время боя с радикальной националистической группировкой «Азов»* на краснолиманском направлении, один из офицеров «Отважных» получил ранение, однако несмотря на это, ему удалось подбить танк противника.