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Раненый российский офицер «Отважных» подбил танк во время боя с танком «Азова»*

Раненый российский офицер «Отважных» подбил танк во время боя с танком «Азова»*

Раненый российский офицер «Отважных» подбил танк во время боя с танком «Азова»* Ирэн ОрлонскаяВо время боя с радикальной националистической группировкой «Азов»* на краснолиманском направлении, один из офицеров «Отважных» получил ранение, однако несмотря на это, ему удалось подбить танк противника.

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