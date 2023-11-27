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Закон и Порядок

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Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в «Безопасном городе»

Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в «Безопасном городе»

Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на НИОКР для системы «Безопасный город», рассказали источники РБК.

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