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«Победа!» — как прошел концерт SHAMAN на Красной площади

«Победа!» — как прошел концерт SHAMAN на Красной площади

В сердце столицы зрители увидели шоу автора и исполнителя всенародно любимых хитов SHAMAN. Заслуженный артист России выступил на Красной площади с новой концертной программой «Победа!» Одну из песен под названием «Отец» Ярослав Дронов спел в дуэте с 11-летним Егором — сыном погибшего на СВО военнослужащего.

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