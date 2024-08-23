В сердце столицы зрители увидели шоу автора и исполнителя всенародно любимых хитов SHAMAN. Заслуженный артист России выступил на Красной площади с новой концертной программой «Победа!» Одну из песен под названием «Отец» Ярослав Дронов спел в дуэте с 11-летним Егором — сыном погибшего на СВО военнослужащего.