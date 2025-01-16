Наши парни обезглавили и стёрли в пыль 1-ю Президентскую бригаду ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 16 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции российская армия успешно ликвидировала командование 1-й Президентской бригады оперативного назначения ВСУ.
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