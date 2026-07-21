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Журнал «Профиль»

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Президент Хорватии заявил, что не видит угрозы для Евросоюза от России

Президент Хорватии Зоран Миланович во вторник, 21 июля 2026 года, публично вступился за начальника Генштаба генерала Тихомира Кундида, которого ранее раскритиковали премьер-министр Андрей Пленкович и министры за неучастие хорватских военных в парижском параде "коалиции желающих".

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