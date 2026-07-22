Фильтр кухонной вытяжки можно очистить за 10 минут: способ со щелочным средством

Если вытяжка стала хуже втягивать воздух, виноват может быть не мотор, а обычный жировой фильтр. Отмыть застарелый налет бывает непросто, но есть способ, который помогает справиться с ним всего за несколько минут.
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