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МОК объяснил отказ в награждении фигуристов на Олимпиаде-2022

МОК объяснил отказ в награждении фигуристов на Олимпиаде-2022

Решение не награждать победителей личного первенства в женском одиночном фигурном катании, если одну из медалей завоюет Камила Валиева, попробовал объяснить член Международного олимпийского комитета (МОК) Дэнис Освальд 15 февраля журналистам.

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