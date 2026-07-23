Электрические грузовики и инвестиции в запчасти: как прошла глобальная партнерская конференция Sinotruk в Ханое

Sinotruk занимает первое место в мире по продажам тяжелых грузовиков, концерн также является лидером по экспорту среди китайских производителей, доминирует в Китае по продажам коммерческого транспорта на новых видах энергии, поставляя технику в ….
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