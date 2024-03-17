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Рогов: дроны ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области

Рогов: дроны ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области

РИАМО - 17 мар. Украинская армия атаковала беспилотниками избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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