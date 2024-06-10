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«Киев заявил о поражении сверхсовременного Су-57 и сразу опозорился»: Враг потерпел полный провал с атакой на аэродром в Ахтубинске: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 10.06.24 г.

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Комментарии
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АВ
Александр Васильчиков
Су-57 ?.... Ничего... Прилетят ещё остальные 56...
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13 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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13 час.

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