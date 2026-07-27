Генштаб Эстонии сообщил о старте учений ВВС НАТО 27 июля

Генштаб Эстонии объявил о начале учений ВВС НАТО, базирующихся в Эстонии. Полеты на малых высотах пройдут с 27 июля по 2 августа по всей стране, включая сверхзвуковые маневры, согласованные с гражданской службой контроля воздушного движения.