Генштаб Эстонии сообщил о старте учений ВВС НАТО 27 июля

Генштаб Эстонии объявил о начале учений ВВС НАТО, базирующихся в Эстонии. Полеты на малых высотах пройдут с 27 июля по 2 августа по всей стране, включая сверхзвуковые маневры, согласованные с гражданской службой контроля воздушного движения.
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