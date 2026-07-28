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Царьград

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Построить дом или купить квартиру: как жители Поморья используют маткапитал

Построить дом или купить квартиру: как жители Поморья используют маткапитал

Жители Архангельской области улучшают жилищные условия за счет средств маткапиталаОдним из самых популярных направлений использования средств материнского капитала у жителей Архангельской области и НАО является улучшение жилищных условий.

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