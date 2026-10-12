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HR-директор Кудрявцева заявила, что работа мечты — это не одна профессия на всю жизнь

HR-директор Кудрявцева заявила, что работа мечты — это не одна профессия на всю жизнь

Стоит ли искать работу мечты и как понять, что вакансия действительно подходит, «Известиям» рассказала HR-директор IT-аутсорсинговой компании Selecty Дарья Кудрявцева.

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