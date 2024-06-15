Филипп Киркоров помогает Олегу Майами сбежать от проблем в новом клипе «Стирай»

Российские поп-певцы Филипп Киркоров и Олег Майами презентовали видео на совместный трек «Стирай». Молодой музыкант исполняет роль спецагента, который пытается скрыться от преследователей после успешного выполнения очередного задания.
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