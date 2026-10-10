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ГТРК Татарстан

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Большая премьера на нашем телеканале — завтра стартует третий сезон татарского реалити-шоу «Асылыбызга кайту»

Большая премьера на нашем телеканале — завтра стартует третий сезон первого в республике реалити-шоу на татарском языке «Асылыбызга кайту» — «Возвращение к истокам».

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