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Газета.ру

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Эксперт Kaspersky Гостев: если для работы ИИ нужно разрешение из США, это рабство

Эксперт Kaspersky Гостев: если для работы ИИ нужно разрешение из США, это рабство

Модель с закрытыми весами, для работы которой необходим постоянный интернет, аккаунт у американской компании и разрешение этой компании на конкретный сценарий использования, — это цифровое рабство, — считает собеседник "Газеты.

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