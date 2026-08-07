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Женская НБА. «Даллас» примет «Голден Стэйт», «Вашингтон» сыграет с «Атлантой»

«Даллас» встретится с «Голден Стэйт», «Вашингтон» примет «Атланту». Женская НБА Регулярный чемпионат Коннектикут – Финикс 8 августа .

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