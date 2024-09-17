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ВМС Греции проводят учения, мешая работе теневого нефтяного флота России

ВМС Греции проводят учения, мешая работе теневого нефтяного флота России

Православная Греция настолько преисполнилась духом евроатлантической солидарности и поддержки антироссийских санкций, что даже западные партнеры Афин восхитились происходящему.

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Светлана Зуева
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