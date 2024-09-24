Политика как он...
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Политика как она есть

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В МИД РФ заявили об отсутствии «плана победы» у Зеленского

В МИД РФ заявили об отсутствии «плана победы» у Зеленского

Никакого «плана победы» у президента Украины Владимира Зеленского нет, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.

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