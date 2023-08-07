Пора Путину прекратить оправдываться перед Западом, где нас даже слышать не хотят

S

Sobering

Пора дурачкам, ноющим и думающим, что Путин оправдывается, понять одно - "оправдывания" Путина- это игра по-крупному. Это переформатирование Европы и ослабление Великобритании и США. "Он из тех, кого бьют, и навязывают ответы".-- Пока в Ваших полоумных мозгах Путину "навязывали ответы", он за 8 лет Минских, создал продовольственную, финансовую и военную безопасность России, и бросил вызов в виде своего "неультиматума" США и НАТО. Таким образом Путин стал единственным концептуальным руководителем в мире, кто может проводить в мире собственную глобальную концепцию управления миром. В этом ему помогает даже наш извечный враг Глобальный Предиктор в деле развала США и Европы. Образовывайтесь глупцы!