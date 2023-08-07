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Пора Путину прекратить оправдываться перед Западом, где нас даже слышать не хотят

Пора Путину прекратить оправдываться перед Западом, где нас даже слышать не хотят

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Зачем убеждать кого-то в нашей невиновности, если наше дело правое? Ведь кроме как в ущерб имиджу России эти объяснения совершенно не работают.

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Комментарии
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лина любимцева
Многое  остается не понятным и даже раздражает.
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1 час.
лл
лина любимцева
Это вы кратко, но весьма точно сказали!!👍👍👍
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1 час.
S
Sobering
Пора дурачкам, ноющим и думающим, что Путин оправдывается, понять одно - &quot;оправдывания&quot; Путина- это игра по-крупному. Это переформатирование Европы и ослабление Великобритании и США. &quot;Он из тех, кого бьют, и навязывают ответы&quot;.-- Пока в Ваших полоумных мозгах Путину &quot;навязывали ответы&quot;, он за 8 лет Минских, создал продовольственную, финансовую и военную безопасность России, и бросил вызов в виде своего &quot;неультиматума&quot; США и НАТО. Таким образом Путин стал единственным концептуальным руководителем в мире, кто  может проводить в мире собственную глобальную концепцию управления миром. В этом ему помогает даже наш извечный враг Глобальный Предиктор в деле развала США и Европы. Образовывайтесь глупцы!
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56 мин.

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