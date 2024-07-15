На Дубравной росгвардейцы задержали дебошира с похищенным салатом

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по г. Москве по СЗАО старшие сержанты полиции Виктор Голдов и Илья Павлов патрулировали улицы Митина, когда от дежурного поступил сигнал о дебошире в продуктовом магазине на Дубравной улице.