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Казанда яшәүче хатын-кыз мошенникларга 8 млн сум акчасын биргән

Татарстан башкаласында яшәүче хатын-кыз мошенникларның корбаны булган. Аларга 8 млн сум акчасын биргән.

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