Названы районы Москвы с наибольшим сокращением предложения новостроек

Район Марфино стал первым по сокращению экспозиции жилья в Москве Половину рейтинга с максимальным снижением экспозиции первичного жилья в 2024 году в столице составили районы Северо-Восточного округа Район Марфино возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по темпам сокращения предложения квартир и апартаментов на первичном рынке жилья с начала года.