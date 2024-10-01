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Названы районы Москвы с наибольшим сокращением предложения новостроек

Названы районы Москвы с наибольшим сокращением предложения новостроек

Район Марфино стал первым по сокращению экспозиции жилья в Москве Половину рейтинга с максимальным снижением экспозиции первичного жилья в 2024 году в столице составили районы Северо-Восточного округа Район Марфино возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по темпам сокращения предложения квартир и апартаментов на первичном рынке жилья с начала года.

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