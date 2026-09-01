Украинцы в ходе «психического» контрудара Драпатого потеряли 4 роты

Запад Донецкой Народной Республики становится одним из ключевых участков текущего противостояния. Здесь решается уже не судьба отдельного населённого пункта, а устойчивость всей украинской оборонительной линии, построенной вокруг Дружковки, Краматорска и прилегающих районов.