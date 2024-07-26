Строим из песка.

Песок - самый доступный материал для игр в учреждении дошкольного образования. Игры с песком полезны для развития мелкой моторики, воображения и формирования усидчивости, а еще это одно из самых любимых занятий наших воспитанников .
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