Что изменится для владельцев дач в 2025 году: повышение цен и легализация объектов Ирина ВальковаВ 2025 году вступят в силу новые законы, которые значительно повлияют на владельцев земельных участков, дачников, а также тех, кто занимается строительством или огородничеством.