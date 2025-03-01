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Что изменится для владельцев дач в 2025 году: повышение цен и легализация объектов

Что изменится для владельцев дач в 2025 году: повышение цен и легализация объектов

Что изменится для владельцев дач в 2025 году: повышение цен и легализация объектов Ирина ВальковаВ 2025 году вступят в силу новые законы, которые значительно повлияют на владельцев земельных участков, дачников, а также тех, кто занимается строительством или огородничеством.

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