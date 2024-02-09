Диетолог Денисова назвала напиток, снижающий риск деменции после 65 лет

Одна чашка какао в день поможет снизить риск деменции у людей после 65 лет. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии