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Диетолог Денисова назвала напиток, снижающий риск деменции после 65 лет

Диетолог Денисова назвала напиток, снижающий риск деменции после 65 лет

Одна чашка какао в день поможет снизить риск деменции у людей после 65 лет. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

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