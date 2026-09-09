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Происшествия

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Брянские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершенном пять лет назад

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Брянской области совместно с коллегами из МО МВД России «Дятьковский» задержали подозреваемого в разбойном нападении, совершенном пять лет назад.

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