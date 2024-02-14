Селидово - неизвестные детали позора Сырского: "Искандеры" ударили дважды

Царьград Фото: globallookpress.com Днём 13 февраля военный полигон в городе Селидово (временно оккупированная часть Донецкой Народной Республики) подвергся массированной атаке.
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