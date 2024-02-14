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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Селидово - неизвестные детали позора Сырского: "Искандеры" ударили дважды

Селидово - неизвестные детали позора Сырского: "Искандеры" ударили дважды

Царьград Фото: globallookpress.com Днём 13 февраля военный полигон в городе Селидово (временно оккупированная часть Донецкой Народной Республики) подвергся массированной атаке.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
До последнего хохла
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7 час.
Андрей Колобои
По моему - Сырский - засраный казачок - что не делает - только России на   руку!!! Агентишка какой то....
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5 час.
АЧ
Анна Чапля
Был засланный, а теперь  точно засранный. При чем по самые уши.
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5 час.

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