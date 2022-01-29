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Введение Западом крупномасштабных санкций против РФ будет эквивалентно разрыву отношений

МОСКВА, 29 января 2022, Институт РУССТРАТ. Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе интервью радиостанциям 28 января 2022 года ответил на вопрос о возможном введении США новых санкций против России, включая персональные санкции против российского руководства: «Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет , ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений».

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