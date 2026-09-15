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Газета.ру

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Takeda судится с "ПСК Фарма" из-за выхода дженерика до окончания патентной защиты

Takeda судится с "ПСК Фарма" из-за выхода дженерика до окончания патентной защиты

Фармацевтическая компания Takeda обратилась в Арбитражный суд Московской области после регистрации российского аналога орфанного препарата «Гэттестив» до завершения периода его патентной защиты.

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