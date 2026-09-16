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Подросток на полной скорости сбил мать двоих детей во дворе дома в Татарстане

Подросток на полной скорости сбил мать двоих детей во дворе дома в Татарстане

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков ДТП в Набережных Челнах, где подросток на машине едва не убил девушку во дворе жилого дома, чудом не обернулось трагедией.

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