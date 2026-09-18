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Теннисистка Блинкова сменила спортивное гражданство на французское

Теннисистка Блинкова сменила спортивное гражданство на французское

AP/TASS Российская теннисистка Анна Блинкова получила гражданство Франции. Соответствующие изменения 17 сентября были внесены в профиль спортсменки на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), где она теперь указана как представительница Франции.

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