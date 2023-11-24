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Магуайра оскорбили в парламанте Ганы: политику пришлось извиняться

Магуайра оскорбили в парламанте Ганы: политику пришлось извиняться

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр отреагировал на извинения члена парламента Ганы Айзека Адонго после того, как член парламента сравнил его игру на поле с экономическим управлением вице-президента страны Махамуду Бавумиа.

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